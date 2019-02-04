اللواء عبد المالك قنايزية في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله، الإثنين، الوزير المنتدب سابقا، لدى وزارة الدفاع الوطني، اللواء عبد المالك قنايزية، في مدينة جنيف بسويسرا، عن عمر ناهز 83 سنة.

وولد الراحل، عبد المالك قنايزية في 20 نوفمبر 1936 بولاية سوق أهراس، وكان ينشط كمجاهد في خلية سرية لجبهة التحرير الوطني وهو لا يزال في ريعان شبابه.

وتولى منصب ضابط مدرب في 1958، كما تولى عدة وظائف كرئيس للأركان على مستوى النواحي العسكرية، وقائد اللواء المدرع ثم نائب لقائد ناحية عسكرية، مديرا مركزيا للإمداد بالعتاد في الصناعات العسكرية.

وتمت ترقيته إلى رتبة عميد سنة 1984 وعيّن 1985 قائدا للقوات الجوية، ومنذ سنة 1987 شغل وظيفتين في آن واحد كقائد للقوات الجوية ونائب لرئيس أركان الجيش الوطني إلى غاية 1990، حيث تم إنهاء مهامه في 11 نوفمبر 2013 من طرف رئيس الجمهورية إثر تغيير وزاري شمل 11 وزيرا.