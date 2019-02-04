الرئاسيات : غديري يوجه أول رسالة للجزائريين باللغة الأمازيغية

وجه اللواء المتقاعد ومرشح الرئاسيات علي غديري رسالة مكتوبة باللغة الأمازيغية عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك ، يشرح فيها للجزائريين سبب رغبته في خوض غمار الانتخابات الرئاسية.

ويمكن اعتبار رسالة غديري عبارة عن كلمة قصيرة لحشد الناخبين لدعمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويبدأ اللواء المتقاعد كلمته بشرح الوضع السيئ للبلاد، حيث يقول “الجزائر تغرق اليوم في الصعوبات، الكآبة واليأس، الشعب في أيدي أولئك الذين قاموا بتكميمه..”.

كما يوجه دعوة للجزئريين من أجل الاتحاد ووضح حد “للسلطة غير العادلة”، ويقول “دعونا نتحد لمنع هذه القوى الظالمة التي أضعفتنا، الجزائر بحاجة إلى أكثر من أي وقت مضى لأبائها، لهذا السبب أرغب في الترشح للانتخابات القادمة، وأعلم أن الناس قد سئمت من الظلم والإهانة”.

وينهي اللواء المتقاعد علي غديري كلمته برسالة أمل، في قوله “نطمح لبناء جمهورية ثانية معكم، دعونا نتحد، يدا في يد، لجمهورية جديدة ستعطي صوتا لأبنائها، سنواصل الطريق الذي رسمه شهداؤنا الذين ضحوا بحياتهم من أجلنا، معكم سنبني جزائر الديمقراطية والحرية”.