موظفة بالصندوق الوطني للتأمين عن البطالة منحت نحو 10 ملايير سنتيم لبطالين وهميين

أحالت مؤخرا غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر ملف التزوير واستعمال المزور والمشاركة فيه في محررات إدارية وتجارية، استغلال النفوذ، النصب والتصريح الكاذب، على محكمة الجنايات حيث تأسس الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة طرفا مدنيا.

بدأت ملابسات القضية حسب مصدر مطلع عندما تقدم مدير الصندوق إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس سنة 2013 بشكوى مفادها أن عمالا بوكالة بئر مراد رايس ارتكبوا تجاوزات تسببت في تبديد 9 ملايير و300 مليون سنتيم. وتم إعلامه من طرف المدير الجهوي بالنيابة أنه ما إن استلم الوكالة في الفترة الممتدة بين 15 ماي 2011 إلى غاية 4 نوفمبر 2012، لفت انتباهه تصرفات مشبوهة صادرة من طرف المكلفة بالعلاقات بين البنوك، حيث تتوسط لبعض الزبائن، فقام بتجميد ملفاتهم وفتح تحقيق ليتبين أنها مكنت بطالين وهميين من الاستفادة من مشاريع قيمتها 93 مليون دج، حيث استفاد من الصكوك 3 ممونين منهم موظف بالضرائب لولاية الجزائر، الذين تكفلوا بمنح الفواتير.

وقد تأكدت شكوك مدير وكالة بئر مراد رايس نحو المتهمة المكلفة بالعلاقات بين البنوك، عندما تقدمت إحدى الزبائن إليه للاستفسار عن ملفها الذي أودعته بطلب منها وبمساعدة المتهم الثاني، اللذين زورا لها شهادة صادرة من مؤسسة تعليم متعددة التخصصات بحاسي مسعود، التي يملكها شقيق هذا الأخير للحصول على قرض بقيمة 600 مليون سنتيم على أن يمنح لها نصفه والباقي يتم اقتسامه في ما بينهم منهم موظف الضرائب، الذي استفاد من مبلغ 30 مليون سنتيم. على إثرها تم إحالة الملف على قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس لخطورة الوقائع لتبين وجود شبكة متخصصة في استغلال شباب للاستفادة من أموال الصندوق. هذا، وصرح مدير الوكالة خلال التحريات بأن الشاهدة كشفت له عن 3 ملفات تم إيداعها باستعمال الوثيقة المزورة، وأن الشهادات المقدمة من طرفهم المتمثلة في شهادات عمل وإقامة مزورة ولا تحمل ختم أي مسؤول من المؤسسة الصادرة منها. كما قام أحد المتهمين بإيداع ملف باسم شقيقته لإنشاء مؤسسة استيراد وتصدير وهمية باسم والدته، حيث يستفيد من القرض ويسلم جزءا منه للبطال المستفيد والمتبقي يتقاسمه مع المكلفة بالعلاقات مع البنوك بالصندوق. وأكد موظف ببلدية بن عكنون أنه لم يحرر الشهادات المزورة وأوضح موثق أن عقود إيجار المحلات لم تحرر بمكتبه. وكشف التحقيق أن المتهم الرئيسي تقدم إلى البنك الوطني الجزائري وكالة بابا حسن رفقة منتحل صفة شقيقه المتوفى حاملا بطاقة تعريفه. وذلك لسحب الأموال من رصيد الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة