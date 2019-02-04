محرز احتياطي لخامس مباراة على التوالي في "البريمر ليغ"

في مباريات الدوري الإنجليزي ليسجل هده المرة مشاركة شرفية في آخر 3 دقائق من المواجهة التي جمعت فريقه مانشستر سيتي عشية أمس أمام أرسنال برسم ديربي لندني أقيم على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة 25 من البريمرليغ، الدولي الجزائري لازم مقاعد البدلاء إلى غاية (د87) أين اقحمه بيب غوارديولا مكان الدولي البلجيكي كيفين دي بروين في تغيير تكتيكي محض للحفاظ على النتيجة التي انتهت في الأخيير بواقع ثلاثية لهدف لمصلحة السيتي، معاناة محرز في البريمر ليغ متواصلة ليؤكد غوراديولا مرة أخرى أن الجزائري أصبح آخر خياراته في مركز الجناح.