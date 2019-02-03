فرنسا تهدد مادورو: أمامك بضع ساعات فقط!

أعلنت وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية أن بلادها ستعترف بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا، في حال لم يعلن الرئيس نيكولاس مادورو إجراء انتخابات رئاسية بحلول مساء اليوم.

وقالت ناتالي لوازو لمحطة "إل.سي.آي" التلفزيونية: "إذا لم يلتزم الرئيس مادورو بحلول مساء الأحد بتنظيم انتخابات رئاسية، ستعتبر فرنسا أن من حق خوان غوايدو تنظيمها، وستعتبره رئيسا مؤقتا لحين إجراء انتخابات مشروعة في فنزويلا".

ورفضت الوزيرة الفرنسية، اقتراح مادورو إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، ووصفته بأنه "مهزلة".