استقرار جوي ظرفي على الغرب والوسط

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية عودة الصفاء تدريجيا على المناطق الغربية والوسطى بداية من ليلة اليوم مع تراجع في سرعة الرياح، تتزامن مع استقرار ظرفي في الوضعية الجوية التي تبقى غائمة وممطرة على المناطق الشرقية إلى غاية ليلة الأربعاء، تتخللها فترات لتهاطل الثلوج.

ستكون المناطق الشمالية والداخلية الغربية والوسطى على موعد مع وضعية جوية صافية، بداية من أمسبة اليوم، وتكون أكثر صفاء صبيحة الغد الإثنين.

ومن المتوقع أن يبقى الاعتدال إلى غاية نهاية الأسبوع، فيما ينتظر ارتفاع نسبي في درجات الحرارة وانحسار موجة الصقيع التي مست الهضاب العليا الوسطى والغربية، وهي المناطق التي تبقى تحت تأثير تيارات هوائية باردة قادمة من المناطق الشرقية التي تبقى تحت تأثير موجة ثلوج وأمطار على المناطق الممتدة من تيزي وزو إلى غاية ڤالمة وسوق أهراس.

درجات الحرارة المتوقعة على الولايات الساحلية تبقى تتراوح ما بين 9 و15 درجة على مدى 6 أيام، بينما تتراوح ما بين 2 و9 على الهضاب العليا وشمال الصحراء، أما الوضعية البحرية فستعرف اعتدالا في سرعة الرياح بداية من أمسية الغد، على أن تستقر لبضعة أيام على الشريطين الساحليين الغربي والأوسط.