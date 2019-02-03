هكذا كانت الجزائر تفكّر في استيراد المياه من فرنسا!

هكذا كانت الجزائر تفكّر في استيراد المياه من فرنسا!

كشف الوزير السابق للطاقة شكيب خليل ضمن سلسلة محاضراته الاقتصادية التي يلقيها عبر ولايات الوطن ، أن السلطات الجزائرية كانت تعتزم استيراد المياه من فرنسا في نهاية التسعينات لمواجهة الجفاف الذي ألمّ بغرب البلاد ، مشيدا بلجوء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى خيار الاعتماد على وحدات لتحلية مياه البحر كبديل عن الاستيراد.

وقال خريج جامعة تكساس بالولايات المتحدة:"لقد كانت احتياجات المواطنين كبيرة في تلك الفترة ( بداية فترة حكم الرئيس بوتفليقة ) من سكن ، من كهرباء، ومن ماء "، قبل أن يردف قائلا:"كنّا نفكر في استيراد الماء في ذلك الوقت من فرنسا، لقد كان هناك مشروع بهذا الخصوص ، لمواجهة الجفاف في منطقة الغرب الجزائري آنذاك".

وأكد الوزير الأسبق يقول :"فكرنا في ذلك ( استيراد المياه ) حتى اتخذ السيد الرئيس قرار إنجاز لتحلية مياه البحر، وتمكننا من سدّ احتياجات المواطنين من المياه".

وحول الطريقة التي سيّرت بها البحبوحة المالية التي عرفتها الجزائر بعد ارتفاع أسعار النفط ، من قبل الحكومات المتعاقبة في البلاد منذ 1999 ، قال شكيب خليل إن أولوية السلطات تحت قيادة الرئيس بوتفليقة كانت السعي لتوفير المتطلبات الاجتماعية للمواطنين من تشييد للسكنات وتعبيد للطرقات وتزويد بالمياه والكهرباء والغاز الطبيعي ، معترفا بأن الدولة لم تفكّر كثيرا في كيفية استثمار هذه البحبوحة في خلق مصادر جديدة للدخل الوطني.

القراءة من El bilad

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