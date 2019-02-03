هكذا كانت الجزائر تفكّر في استيراد المياه من فرنسا!

كشف الوزير السابق للطاقة شكيب خليل ضمن سلسلة محاضراته الاقتصادية التي يلقيها عبر ولايات الوطن ، أن السلطات الجزائرية كانت تعتزم استيراد المياه من فرنسا في نهاية التسعينات لمواجهة الجفاف الذي ألمّ بغرب البلاد ، مشيدا بلجوء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى خيار الاعتماد على وحدات لتحلية مياه البحر كبديل عن الاستيراد.

وقال خريج جامعة تكساس بالولايات المتحدة:"لقد كانت احتياجات المواطنين كبيرة في تلك الفترة ( بداية فترة حكم الرئيس بوتفليقة ) من سكن ، من كهرباء، ومن ماء "، قبل أن يردف قائلا:"كنّا نفكر في استيراد الماء في ذلك الوقت من فرنسا، لقد كان هناك مشروع بهذا الخصوص ، لمواجهة الجفاف في منطقة الغرب الجزائري آنذاك".

وأكد الوزير الأسبق يقول :"فكرنا في ذلك ( استيراد المياه ) حتى اتخذ السيد الرئيس قرار إنجاز لتحلية مياه البحر، وتمكننا من سدّ احتياجات المواطنين من المياه".

وحول الطريقة التي سيّرت بها البحبوحة المالية التي عرفتها الجزائر بعد ارتفاع أسعار النفط ، من قبل الحكومات المتعاقبة في البلاد منذ 1999 ، قال شكيب خليل إن أولوية السلطات تحت قيادة الرئيس بوتفليقة كانت السعي لتوفير المتطلبات الاجتماعية للمواطنين من تشييد للسكنات وتعبيد للطرقات وتزويد بالمياه والكهرباء والغاز الطبيعي ، معترفا بأن الدولة لم تفكّر كثيرا في كيفية استثمار هذه البحبوحة في خلق مصادر جديدة للدخل الوطني.