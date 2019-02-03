هذه أسباب عدم تطور الجزائر حسب عبد الرزاق مقري

اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم، والمرشح المحتمل لرئاسيات 2019، أن مشاكل الجزائر الحقيقية التي حالت دون تطورها لا تتعلق بالخيرات وإنما لقلة كفاءة المسؤولين وغياب الحكم الراشد.

وكتب مقري عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك “إن الجزائر تملك من الخيرات ما يجعلها بلدا مزدهرا متطورا قويا بين الأمم ومع ذلك لم تتطور، إنه لا يتعلق الأمر بالبرامج والأفكار فهي متوفرة وموجودة بكثرة ووفرة، وتجارب نجاحات الدول التي كانت في مستوانا قبل سنوات مكتوبة ومرصودة وموثقة في متناول الجميع. إنما الأمر يتعلق بعدم الرشد في الحكم، وقلةِ كفاءة المسؤولين، وغياب إرادة الإصلاح، وسيطرة الفساد، وهيمنة المصالح الخارجية على حساب المصلحة الوطنية”.

كما حذر مقري من مغبة التلاعب بالجزائر حين كتب “إن أمر الوطن جد وليس بالهزل، إنه وديعةُ الشهداء والمجاهدين، إنه وطن واحد ليس لنا غيره، صلاحه صلاحنا وسلامته سلامتنا، هو أمانة بين أيدينا، قد يُعذر في التفريط فيه بسطاء أهله ممن لا يعرفون الأمور على حقيقتها، ولكن لا يعذر أبدا خلصُّه ونخبه وقادته الذين يعرفون حقائق الأمور ومآلات الأوضاع”.