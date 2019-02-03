فتح طريقين غلقتهما الثلوج في تبسة

تدخلت مساء اليوم مع بداية تساقط الثلوج عبر إقليم ولاية تبسة مصالح الحماية المدنية لفتح الطرقات المغلقة بالولاية.

حيتتدخلت الوحدة الرئيسيه للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح ووحدة القطاع باب الزياتين، الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالشريعة.

الوحدة الثانوية للحماية المدنية الشهيد سليمان جلول بالماء الأبيض الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالعقلة.

لفتح الطريق الوطني رقم 10 بالتحديد بالمكان المسمى عين الفضة والطريق الولائي رقم08 المغلقين ،ونظرا لصعوبة المهمة يتم إخراج سيارات وشاحنات عالقة بسبب الثلوج.