الأمن يطلق حملة لحماية المواطنين من جرائم سرقة الهواتف النقالة

أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني حملة وطنية لفائدة المواطنين للتحسيس والوقاية من جرائم سرقة الهواتف النقالة، وذلك عبر إقليم 48 أمن ولاية، وهذا في إطار المخطط الاتصالي للمديرية العامة للأمن الوطني لسنة 2018/2019.

وحسب ماجاء في بيان للمديرية ، تأتي هذه الحملة في إطار توعية المواطنين وإطلاعهم على الإجراءات السليمة الواجب اتخاذها في حال اقتناء هواتف نقالة جديدة، بداية بضرورة الحصول على نسخة من عقد البيع والحفاظ على الوثائق التي تأتي ضمن علبة الهاتف، مع المحافظة على الرقم التسلسلي للهاتف.

كما تسعى الحملة لتحسيس المواطنين بأهمية تفادي شراء الهواتف النقالة من عند أشخاص مجهولين وبدون وثائق ، وهذا لتسهيل عملية تحديد هوية المشتبه فيه في حالة تعرض المواطن لسرقة هاتفه الخاص.

هذه الحملات التحسيسية تندرج في إطار السياسة الاتصالية الجديدة للمديرية العامة للأمن الوطني الهادفة إلى العمل الاستباقي والوقائي، يضيف البيان.

وتدعو المديرية العامة للأمن الوطني ، في بيانها ، كافة المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر والتحلي بالحس الأمني، من خلال التبليغ عن حالات سرقة الهواتف النقالة ومختلف الجرائم والمخالفات التي تمس بالأمن والنظام العام في المجتمع، وذلك بالإتصال مباشرة على الرقم الأخضر 1548 ورقم النجدة 17.