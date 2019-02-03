الدالية تستنجد بوزارة الداخلية للتكفل بالمتشردين

وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية مراسلة إلى الولاة تطالبهم فيها اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوفير الإمكانيات من أجل مرافقة فرق مديريات النشاط الإجتماعي في التكفل بالفئات دون مأوى.

وجاءت مراسلة وزارة الداخلية التي تحوز “سبق برس” نسخة منها نتيجة التماس تقدمت به وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة لتدعيم اللجان الولائية التي تقوم بحملات وقوافل دورية لجمع المشردين والتكفل بهم، بممثلين عن مختلف القطاعات والهيئات، على غرار الهلال الأحمر الجزائري والحماية المدنية ومختلف الأسلاك الأمنية ومصالح الصحة، من أجل مؤازرة قطاع التضامن الوطني على المستوى المحلي.

كما طالبت الوزارة التي تقودها غنية دالية من الولاة توفير فضاءات ملائمة للتكفل بالفئات دون مأوى وكذا تأمين المنخرطين في العملية بالإيعاز لمصالح الأمن ومرافقتهم بالإضافة إلى تسخير مصالح لاصحة العسكرية المختصة من أجل استقبال الأشخاص ذوي الإعاقة.