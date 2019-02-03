“سات أون” تطلق كاستينغ لاكتشاف مواهب فنية

افتتحت مؤسسة “سات أون” للتكوين الفني وتنظيم التظاهرات السينمائية والثقافية، كاستينغ خاص لاختيار المواهب الجزائرية تحضيرا لأعمال فنية منوعة من برامج تلفزيونية ضخمة وأعمال درامية ومسرحية داخل وخارج الجزائر.

وسيشرف على الكاستينغ المخرج المصري ورئيس اتحاد النقابات الفنية، عُمر عبد العزيز، الذي سيحل ضيفا على الجزائر لاكتشاف المواهب الطامحة لصعود سلم الفن السابع.

وترمي “سات أون” بثقلها فنيا من خلال منح المشاركين في الورشات التكوينية شهادات معتمدة وموثقة من قبل نقابة المهن السينمائية بمصر، حيث سيتكفل بتقديمها نقيب المهن السينمائية، مسعد فودة، الذي سيزور الجزائر لأول مرة دعما للمواهب الجزائرية ومنحها فرص العمل في عالم الصناعة السينمائية والدرامية.

يشار إلى أن حفل توزيع الشهادات على المشاركين في الورشات التكوينية الخاصة بالإخراج والسيناريو والتمثيل والتصوير، وسيكون بحضور نجوم الصف الأول في عالم السينما والدراما بالوطن العربي.