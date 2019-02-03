خبير اقتصادي: أرقام أويحيى دليل عجز الحكومة

حذّر الخبير المالي والاقتصادي، عبد الرحمان عية، من الخطر المقبل على الإستقرار المالي والإجتماعي جراء استنزاف احتياطي الصرف.

وعلق الخبير المالي في اتصال مع “سبق برس” على تصريحات أحمد أويحيى التي كشف فيها اليوم تراجع احتياطي الصرف الوطني إلى 79.80 مليار ، بأن الأمر منطقي بالنظر إلى المعطيات التي تحيط به، مشيرا إلى أنّ استنجاد الحكومة بالأساليب المقترحة للتعامل مع الأزمة، على غرار التمويل غير التقليدي لا يمكنه الحد من هذا الإتجاه.

وشدد المتحدث بأن ” الاستمرار بهذه الطريقة يدفع الجزائر نحو نفق يشبه مصير فينزويلا، من منطلق التشابه الكبير بين البلدين على الصعيد الاقتصادي”.

ويرى عبد الرحمان عية أن التوقعات التي تطلقها الجهات المسؤولة في العديد من المناسبات يكذبها الواقع في كل مرة، وأوضح بأنّ ذلك مرتبط بعدم وجود الآليات المستقلة التي تضمن تقديم أرقام موضوعية، وبالتالي فإنّ كل الإحصائيات والتوقعات تحمل اعتبارات سياسية بالدرجة الأولى.

وربط الخبير المالي استقرار الجزائر بالمخزون الوطني من احتياطي الصرف، في ظل أسعار المحروقات الحالية والأداء الحكومة في الوقت الراهن، ومن هذا المنطلق فإنّ نفاذ هذه المدخرات يعرض البلاد لهزة اقتصادية كبيرة.

وفي هذا الاتجاه، علل عية رأيه بالقول إنّ الحكومة تغطي العجز في ميزان التجاري وميزان المدفوعات حاليا عن طريق عمليات الاستيراد، عبر الصادرات من المحروقات، الغير قادرة في الوقت الراهن على تغطية الاحتياجات الوطنية من الواردات، بالنظر إلى الأسعار المتدنية لبرميل النفط، وهو ما يدفع الحكومة في نهاية المطاف إلى مد يدها إلى المخزون الوطني من احتياطات الصرف، الأمر الذي يفسر الوتيرة التي يتم استنزافها.