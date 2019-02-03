موسى بيليتي يهاجم "الكاف" ويكشف خبايا مثيرة

أعلن الليبيري حسن موسى بيليتي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، استقالته رسميًا من لجنة الطوارىء بالاتحاد ومن رئاسة اللجنة الدائمة لبطولات كأس الأمم الإفريقية للمحليين وذلك في خطاب بعث به لأحمد أحمد رئيس الاتحاد وأعضاء المكتب التنفيذي.

وشن بيليتي هجومًا قويًا على أحمد أحمد، في رسالته لرئيس الاتحاد الذي اتضح من خلاله تفرده في اتخاذ القرارات خاصة فيما يتعلق باستضافة الكاميرون لأمم أفريقيا 2021، بدلا من كوت ديفوار التي تقرر احتضانها لنسخة عام 2023، دون أن يتم اتخاذ قرار بشأنها في اجتماع المكتب التنفيذي