يصل سمكها إلى 50 سم في بعض المناطق
استمرار تساقط الثلوج إلى غاية الإثنين في 18 ولاية عبر الوطن
ستستمر الثلوج في التساقط على ولايات شرق ووسط شرق البلاد على المرتفعات التي تتجاوز 700 مترا ، إلى غاية غد الإثنين ، حسب ما أفادت به نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية مساء اليوم الأحد.
وسيصل سمك الثلوج المتساقطة بولايات المدية ، البليدة، البويرة ، وتيزي وزو ، إلى 35 سم ، وهذا طيلة فترة صلاحية النشرية التي تم تمديدها إلى غاية صباح يوم الإثنين في حدود الساعة السادسة 06:00.
أما بولايات : بجاية ، جيجل، سكيكدة، عنابة ، سطيف، برج بوعريريج، ميلة ، قسنطينة، قالمة ، سوق اهراس، أم البواقي، باتنة، خنشلة وتبسة ، فسيصل سمك الثلوج المتساقطة بها إلى 50 سم ، في خلال مدة صلاحية النشرية بعد تمديدها إلى غاية أمسية الإثنين في حدود الساعة التاسعة 21:00.
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