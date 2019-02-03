استمرار تساقط الثلوج إلى غاية الإثنين في 18 ولاية عبر الوطن

ستستمر الثلوج في التساقط على ولايات شرق ووسط شرق البلاد على المرتفعات التي تتجاوز 700 مترا ، إلى غاية غد الإثنين ، حسب ما أفادت به نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية مساء اليوم الأحد.

وسيصل سمك الثلوج المتساقطة بولايات المدية ، البليدة، البويرة ، وتيزي وزو ، إلى 35 سم ، وهذا طيلة فترة صلاحية النشرية التي تم تمديدها إلى غاية صباح يوم الإثنين في حدود الساعة السادسة 06:00.

أما بولايات : بجاية ، جيجل، سكيكدة، عنابة ، سطيف، برج بوعريريج، ميلة ، قسنطينة، قالمة ، سوق اهراس، أم البواقي، باتنة، خنشلة وتبسة ، فسيصل سمك الثلوج المتساقطة بها إلى 50 سم ، في خلال مدة صلاحية النشرية بعد تمديدها إلى غاية أمسية الإثنين في حدود الساعة التاسعة 21:00.