تساقط الثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 700 متر بـ 18 ولاية

تساقط الثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 700 متر بـ 18 ولاية

من المنتظر أن تتساقط الثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن الـ 700 متر، وذلك علة المرتفعات الوسطى والشرقية.

وستتساقط الثلوج على الولايات التالية: المدية ،البليدة ، البويرة ، تيزي وزو ، بجاية ، جيجل.

بالإضافة إلى : سكيكدة ، عنابة ، سطيف، برج بوعريريج، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، باتنة، خنشلة، بسكرة.

ومن المنتظر أن يصل سمك الثلوج سيصل الى 35 سم بالمرتفعات الوسطى و 50 سم بالمرتفعات الشرقية.
كما ستستمر الثلوج في التساقط إلى غاية سا 6 صباحا من يوم الإثنين بالمرتفعات الوسطى.
بينما ستستمر في التساقط إلى غاية سا 21 من مساء يوم الإثنين بالمرتفعات الشرقية.

القراءة من sabq press

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