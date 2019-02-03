“قائمة سوداء” لمنع المسافرين المشبوهين من ركوب الطائرات!

تعكف شركة الخطوط الجوية الجزائرية على تقديم مقترح للسلطات من أجل منع المسافرين أصحاب السوابق في الاعتداءات على موظفيها في المطارات وعلى متن الرحلات، من الصعود على متن طائراتها فيما يشبه “قائمة سوداء” على شاكلة الممنوعين من دخول الملاعب بسبب العنف.

وفي السياق، أشار مصدر رسمي من الجوية الجزائرية فضل عدم كشف هويته إلى أن هناك مقترحا قدمه الموظفون على اختلاف الأقسام التي يعملون بها لإعداد قائمة سوداء للمسافرين العنيفين الذين يتسببون في اعتداءا لفظية وجسدية على الموظفين سواء في المطارات أو على متن الرحلات، وبشكل متكرر (سبق وأن تسببوا في حالات عنف من قبل).

وحسب المصدر فإن الجوية الجزائرية تسعى لدفع السلطات نحو إطار قانوني لهذا الإجراء مثلما هو معمول به في الملاعب، وسد الفراغ القانوني، الذي حال إلى اليوم دون تسوية هذا الملف.

وتجدّد المطلب بمنع المسافرين المتسببين في حوادث متكررة لعنف لفظي وجسدي على موظفي الجوية، بعد حادثة بمطار مرسيليا قبل يومين، والتي تسبب فيها مسافر على متن الخطوط الجوية الجزائرية، حين اعتدى على المكلفين بالتسجيل والأمتعة بسبب وصوله متأخران حيث صفع احدهم وتلفظ بكلمات سب وشتم وحالة من الذعر والفوضى بالمطار، بعد أن وصل متأخرا ومنع من التسجيل والركوب على الطائرة.

وتسبب الحادثة حسب صحيفة “لا بروفونس”، في إلغاء رحلات عدة وتأخير أخرى وتوقفت الخدمة بمطار مرسيليا لساعات بسبب انسحاب الموظفين وموجة تضامن من زملائهم نظرا لعدم “إحساسهم بالأمن” وهو إجراء اعتيادي في مثل هذه الحالات يضيف المصدر ذاته.