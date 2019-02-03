ماركا: بن زيمة أصبح الزعيم الملكي

كشفت صحيفة ‏ماركا الايطالية انه عندما غادر كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس بالصيف الماضي، كان الاعتقاد هو أن غاريث بايل سيكون الشخص الذي يملأ فراغ البرتغالي، لكن اللاعب الذي أعاد الابتسامة إلى وجوه مشجعي ريال مدريد هو الفرنسي كريم بن زيمة، ليس فقط بأهدافه، بل في عروضه الشاملة التي ساعدت الفريق على العودة إلى طرق الفوز الثابتة، بدلاً من الويلزي الذي كان مرة أخرى غير محظوظ مع الإصابات، لذلك بن زيمة هو القائد الجديد للفريق.

وأضافت ‏ماركا لقد سجل بن زيمة 17 هدف هذا الموسم أي أكثر من بايل، حيث كان قرار عدم اللعب أمام ريال بيتيس بسبب إصابة أصبعه قراراً جيداً، حيث أصبح الفرنسي الآن بشكل أفضل وأهم ليساعد شخصية الفريق الأول".