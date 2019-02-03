رسالة نادرة لصدام حسين بخط يده وهو في السجن

نشرت رغد صدام حسين – الابنة الكبرى للرئيس العراقي الراحل صدام حسين – عبر حساب يحمل اسمها في موقع تويتر، السبت، صورة قالت إنها جزء من رسالة تلقتها من والدها الذي خطها بيده خلال فترة اعتقاله لدى القوات الأمريكية في العراق، كما نقل موقع “عربي بوست”.

وتحدث صدام لابنته عن “خطة الموت” التي أعدها له الأمريكان، وقال لها إنه على قناعة بأن الأمريكان سيقتلونه.

وقال صدام في الرسالة التي كتبت في شهر ديسمبر 2003: “ترسّخت القناعة لديّ بأنهم ماضون في خطة الموت، إلا لو أراد الله عكس ما أرادوا، وهو القادر وعلى كل شيء قدير”.

وكشف الرئيس العراقي الراحل في السطور القليلة التي نشرتها ابنته، عن عرض تلقاه من جنرال أمريكي.

وقال صدام: “يوم قدّم لي أحد جنرالاتهم ورقة، قال لي المترجم، وهو يترجم كلام ذاك الجنرال بأنها تتضمن دعوة منك، يا صدام حسين لشعب العراق ومقاومته المسلحة الباسلة، إلى إلقاء السلاح وعدم المقاومة، وكان ذلك في الشهر الثاني عشر من عام 2003”.

ولم توضح الرسالة ما المقابل الذي كان سيحصل عليه صدام إذا ما قام بهذه الدعوة للشعب العراقي.