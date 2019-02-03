لجنة وزارية لمراقبة تجسيد تعليمات الداخلية في تمنراست

أوفدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم، لجنة وزارية مشتركة، إلى ولاية تمنراست والمقاطعتين الاداريتين عين صالح و عين قزام، من أجل الوقوف على مدى تنفيذ التعليمات التي تم إسداؤها خلال زيارة التفقد الأخيرة للوزير القطاع، نور الدين بدوي، إلى المنطقة.

وأوضح بدوي، في منشور بصفحته الرسمية عبر موقع “الفايسبوك”، اليوم، أن اللجنة ستضم الأمناء العامين لكل من وزارة المالية، التربية الوطنية، الأشغال العمومية والنقل، الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الموارد المائية، والسكن والعمران والمدينة، بإشراف من الأمين العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون.

وستقوم اللجنة بتدارس سبل تعزيز التنمية المحلية مع المسؤولين و المنتخبين، وتجسيد الإلتزامات التي اتخذت خلال الزيارة التي جرت من الـ 5 إلى الـ7 جانفي المنصرم.