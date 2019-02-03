الجالية المقيمة بأمريكا وكندا وروسيا تستنجد بوزير النقل

طالبت الجالية الجزائرية المقيمة بكل من أمريكا وكندا وروسيا، فتح خطوط جوية مباشرة من الجزائر لدول إقامتها.

وأكدت على لسان ممثلها النائب، نور الدين بلمداح، في السؤال الكتابي الموجه، لوزير النقل، أن هذا سيسهل تنقلهم لزيارة الوطن.

وأشار أنه لا أحد لا ينكر مجهودات الدولة في العمل على تحسين ظروف الجالية بالخارج، والتكفل بها، بدليل دسترة حقوقها.

إلا انه وللأسف – يضيف- نقص التواصل مع الجالية، عبر الخطوط الجوية، يدفع للإستفسار، عن القرارات والوعود المتلقاة، من ذات المؤسسة.

من جانب آخر، اشتكت الجالية، في ذات المراسلة، معاناتها الكبيرة في الموانيء، نظير الابتزاز الذين يتلقونوه، وحتى الأجانب لم يسلموا من ذلك.

ونبه النائب، في ذات المراسلة أنه تم تخريب كاميرات المراقبة بالمحطة البحرية لمستغانم.

كما لا توجد كاميرات مراقبة -يضيف النائب- بالمحطة البحرية بالعاصمة، وميناء سكيكدة وميناء الغزوات ومطار تلمسان، ما يشكل خطرا على أمن الوطن.