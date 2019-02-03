لهذا السبب توقفوا عن تصفح الفايسبوك يوميا..!

نصحت دراسة أمريكية حديثة مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك على ضرورة التقليل من استخدامه.

بعد أن كشفت أن التصفح الفايسبوك يوميا، يقود الى الشعور المستخدمين بالتعاسة.

ومؤكدة في نفس الصدد على أن الابتعاد عن مثل هذه مواقع، يزيد مستويات السعادة من جهة.

ويؤدي الى تراجع المعرفة والمعلومات خاصة في مجال الاخباري و الأحداث الآنية من جهة أخرى.

وقد أجريت الدراسة في جامعتي نيويورك وستانفورد، تحت عنوان “التأثير الصحي لوسائل التواصل الاجتماعي”.

في إشارة منها أن التوقف عن استخدام الفايسبوك لمدة شهر ،يمكن أن يحسن حياة المستخدمين الشخصية و الذهنية والنفسية.