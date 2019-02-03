بالصور..الثلوج بالمدية تشل حركة المرور وتعلق الدراسة بالجامعة

شهدت حركة المرور اليوم الأحد، صعوبة كبيرة عبرعدة طرقات لولاية المدية خصوصا على محاور البرواقية، بن شيكاو، والمدية

بالإضافة إلى الطريق الوطني رقم1، عين بوسيف و شلالة العذاورة، الطريق الولائي رقم 94، أولاد عنتر، دراق ، بوغارأولاد عنتر

و ذلك عقب التساقطات الكبيرة للثلوج المسجلة على المنطقة، حسبما علم من الحماية المدنية .

حيث أن تراكم الثلوج على الطرقات والتي بلغ سمكها في بعض الأماكن أكثرمن5سم تسبب في إبطاء حركةالمرورفي العديد من الطرقات.

حيث سجل إنسداد مروري على مستوى الطرقات مما تطلب تدخل فرق إزالة الثلوج لمديرية الأشغال العمومية مدعومة بعناصر الحماية المدنية.

كما أن التدفق الكبير للمركبات عقد عمل هذه الفرق التي وجدت صعوبات كبيرة في التدخل بالطرقات المغطاة بالثلوج.

وتسبب تساقط الثلوج أيضا في إضطراب حركة النقل خصوصا النقل الجامعي، الذي توقف تماما صبيحة اليوم،حسبما علم من رئاسة الجامعة.

الذي ذكر أنه تم تعليق المؤقت للدروس بمختلف الهيئات التابعة للتعليم العالي بسبب توقف وسائل النقل .