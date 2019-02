وفاة جوزيت أودان صديقة الثورة الجزائرية

قدّم سفير الجزائر في فرنسا عبد القادر مسدوة ، اليوم الأحد ، تعازيه في وفاة جوزيت أودان زوجة صديق ثورة التحرير الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي موريس أودان ، عن عمر يناهز 87 سنة، مؤكدا على أن الفقيدة كرّست حياتها للدفاع عن الجزائر ومساندة الشعب في وجه المستعمر.

وقال السفير الجزائري في تغريدة على حسابه في تويتر:"وفاة المناضلة جوزيت أودان، مثل زوجها كرّست الراحلة حياتها للدفاعن عن الجزائر ولمساندة شعبها في وجه المستعمر"، وتابع يقول:"تعازي الخالصة وتعاطفي العميق مع عائلتها وجميع القريبين منها".

Décès de la Militante Josette Audin. Comme son mari, la défunte a consacré sa vie à défendre l'#Algérie et soutenir son peuple face au colonialisme. Mes condoléances les plus sincères et ma profonde compassion à sa famille et à ses proches #Algeria #France pic.twitter.com/VZBYXv7DbE