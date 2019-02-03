قرار مفاجئ من السعودية بشأن سلمان العودة

أعلن محامو الداعية السعودي الشيخ سلمان العودة، أن "المملكة العربية السعودية، أصدرت قرارا مفاجئا، بشأن الشيخ المحتجز بسجونها، إثر تغريدة عن الأزمة الخليجية مع قطر."

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية، "حددت السعودية، اليوم الأحد، جلسة مفاجئة لمحاكمة الداعية سلمان العودة، المحتجز بسجونها، وسط مخاوف من إقرار حكم بالإعدام".

وأصدر محامو سلمان العودة، فرنسوا زيمراي، ومارك بونان، وجيسيكا فينيل من باريس، بيانا قبل ساعات، ولم تعلق المملكة عليه بالنفي أو التأكيد.

وقال زيمراي: "لا نعرف السبب وراء الدعوة لعقد هذه الجلسة"، مشيرا إلى أنه يمنع على المحامين السعوديين الاتصال مع الخارج. وأضاف: "قد تكون جلسة عادية، أو نطق بالحكم"، معربا عن مخاوفه من إمكانية الحكم بالموت على العودة.