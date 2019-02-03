“محرز جديد” ينضم الى قائمة بلماضي في مارس

“محرز جديد” ينضم الى قائمة بلماضي في مارس

كشفت صحيفة الشروق الجزائرية بأن الناخب الوطني جمال بلماضي معجب بشكل كبير بموهبة نادي بريتتفورد الأنجليزي

” سعيد بن رحمة” و الذي لعب مع المنتخب الجزائري سابقا , حيث يقدم الجزائري مستويات كبيرة في الدوري الأنجليزي الدرجة الأولى

و سيمنح بلماضي كما وعد اللاعب سابقا بفرصة كبيرة في مارس القادم في مياراة ضد تونس أو غامبيا للعب و اصبات نفسه

و قد أكد اللاعب في تصريح صحفي بأنه ينوي لعب كأس افريقيا مع المنتخب الجزائري و الذي سيقام في مصر

القراءة من dzairfoot

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