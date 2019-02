“محرز جديد” ينضم الى قائمة بلماضي في مارس

كشفت صحيفة الشروق الجزائرية بأن الناخب الوطني جمال بلماضي معجب بشكل كبير بموهبة نادي بريتتفورد الأنجليزي

” سعيد بن رحمة” و الذي لعب مع المنتخب الجزائري سابقا , حيث يقدم الجزائري مستويات كبيرة في الدوري الأنجليزي الدرجة الأولى

و سيمنح بلماضي كما وعد اللاعب سابقا بفرصة كبيرة في مارس القادم في مياراة ضد تونس أو غامبيا للعب و اصبات نفسه

و قد أكد اللاعب في تصريح صحفي بأنه ينوي لعب كأس افريقيا مع المنتخب الجزائري و الذي سيقام في مصر

