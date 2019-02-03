"الضبابية الكبيرة تمنع بن فليس من تحديد موقفه النهائي بخصوص الرئاسيات" !

أكد رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس بأن "ضبابية كبيرة لازالت تحيط بشروط تنظيم هذه الانتخابات الرئاسية وعليه لا يمكن الحديث، إلى الآن، عن هذا الموعد المهم الذي قد يفتح الطريق لحل الأزمة كما قد يؤزمها أكثر ويدفع بلدنا نحو المجهول". جاء ذلك في بيان للحزب عقب استقبال بن رئيس الحزب لجون أورورك، رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي بالجزائر.

وتبادل بن فليس ورئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي بالجزائر وجهات النظر حول الوضع في المنطقة، وعبرا عن ارتياحهما لمستوى المشاورات القائمة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي للمساهمة في البحث عن حلول للأزمات التي تعيشها منطقتنا وتدعيم الاستقرار الإقليمي.يضيف البيان.

وأضاف علي بن فليس بأنه "وبالرغم من قناعته بأن المسؤولية الأولى للبحث عن حلول للأزمات تعود لأطراف النزاع إلا أنه يرى بأن من واجب دول الجوار والشركاء مساعدة ودعم هذه الأطراف نحو إيجاد توافقات من أجل حلول دائمة".