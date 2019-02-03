ميلان يدرس التعاقد مع براهيمي

عرض وكلاء الجزائري ياسين براهيمي نجم بورتو البرتغالي، على مسؤولي إنتر ميلان الإيطالي فكرة التعاقد مع اللاعب بشكل مجاني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لقناة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن إدارة "النيراتزوري" رحبت بهذه الفكرة، خاصة أن براهيمي سيكون في وضعية لاعب حر بشهر جوان المقبل، تاريخ انتهاء العقد الذي يربطه بـ"الدراغاو"، فضلا عن وجود إمكانية كبيرة لرحيل الكرواتي إيفان بيريسيتش جناح إنتر خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وفرض النجم الجزائري نفسه طوال السنوات الأخيرة مع بورتو، وبات واحدا من أفضل لاعبي الدوري البرتغالي، ويملك في رصيده 196 مباراة بقميص بورتو، أسهم خلالها في 90 هدفا ما بين صناعة وتسجيل.

وسبق لأربعة لاعبين جزائريين أن حملوا قميص إنتر ميلان، هم عنتر يحيى نجم "الخضر" المعتزل (2000-2002)، وسفير تايدر لاعب خط الوسط الحالي لمونتريال إمباكت الكندي (2013)، وإسحاق بلفوضيل المهاجم الحالي لهوفنهايم الألماني (2012-2013)، وأخيرا محمد منور بلخير الوافد الجديد على تورينو الإيطالي (2016-2018).