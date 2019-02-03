دليل ابو بكر مدعو لمواصلة مهامه على رأس مسجد باريس الكبير

دعت الجمعية العامة لجمعية الاحباس و الاماكن الاسلامية المقدسة السبت، عميد مسجد باريس الكبير دليل ابو بكر الى مواصلة مهمته على راس هذه المؤسسة الدينية.

واوضح بيان نشر عقب الجمعية العامة التي تراسها العميد ان “اعضاء الجمعية العامة لجمعية الاحباس و الاماكن الاسلامية المقدسة قد دعوا بالإجماع العميد دليل ابو بكر الى مواصلة مهمته السامية من اجل المحافظة على مكتسبات مسجد باريس الكبير سواء من خلال رسالته الدينية او عبر مواقفه في الدفاع عن مصالح المسلمين”، بحسب وكالة الانباء الجزائرية.

واضاف ذات المصدر ان الاعضاء و بعد مصادقتهم على التقريرين الادبي و المالي لرئيس جمعية الاحباس والاماكن الاسلامية المقدسة ذكروا بدور دليل ابو بكر الذي يعد “مصدرا للأمان والخبرة والتجربة”.

كما اشاروا الى انه من الضروري في هذه المرحلة “المفصلية” من تنظيم الاسلام بالنسبة لعميد مسجد باريس الذي و “بفضل “بصيرته و تجربته الطويلة”، في الحفاظ و تعزيز “الدور المركزي” لهذه المؤسسة في تمثيل المسلمين بفرنسا.

اما جمعية الاحباس و الاماكن الاسلامية المقدسة التي يراسها دليل ابو بكر فتعتبر جمعية تتماشى مع قانون 1901 وتم انشاؤها في سنة 1921، و تم بمقتضاها انشاء وتسيير و ادارة المعهد الاسلامي لمسجد باريس، الذي يعد مؤسسة دينية و ثقافية و مستقلة و محايدة سياسيا.

وتهدف هذه الجمعية الى فعل الاحسان و الخير في اطار الروح الاسلامية و استحداث و المشاركة و تسيير او دعم اي مبادرة من شانها نشر الثقافة الاسلامية و تقديم المساعدة الطبية و الاجتماعية للمسلمين المقيمين والعابرين لفرنسا و اقامة علاقات ودية مع اعضاء الممثليات الدبلوماسية المعتمدة في فرنسا و ضمان ممارسة الديانة الاسلامية.