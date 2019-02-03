45 ألف جزائري مصاب بالسرطان في 2016

كشفت نائب مدير الأمراض غير المعدية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جميلة نذير، الأحد، عن إحصاء 44 ألف و800 حالة إصابة بالسرطان عام 2016، متوقعة ارتفاعا يصل إلى 62 ألف حالة في 2025.

ولدى استضافتها في حصة “ضيف الصباح”، بالقناة الإذاعية الأولى، أرجعت المسؤولة أسباب ارتفاع عدد المصابين بداء السرطان إلى نقص الوقاية واتباع نمط غذائي خاطئ ناهيك عن إغفال جانب الكشف المبكر.

واستنادا لدراسة قامت بها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في 2017 بالتعاون مع المنظمة العالمية للصحة حول تقييم عوامل الخطر عند المواطن الجزائري فقد تبين أن نسبة الخمول تمثل 25 بالمائة وأن المجتمع الجزائري عموما لا يتناول الخضروات والفواكه بالشكل الكافي بسبب سلوكات غذائية خاطئة، فالمنظمة العالمية للصحة تنصح بتناول 3 ثمرات من الخضار وثمرتين من الفاكهة يوميا وهو ما يفعله سوى 14.9 بالمائة من المواطنين الجزائريين.

وقالت إن فئة قليلة فقط تحترم القواعد الصحية الصحيحة ما يفسر – حسبها – ارتفاع عدد المصابين بالسرطان سنويا في بلادنا داعية إلى ضرورة الالتزام بالوقاية الذاتية وتفادي التدخين الذي يجنب من 60 إلى 70 بالمائة من سرطانات الجهاز التنفسي.

وذكّرت ممثلة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بدور اللجنة المتعددة القطاعات للوقاية ومحاربة الأمراض غير المتنقلة التي استحدثت في 2016 بإشراك 15 قطاعا، حيث تم في هذا الإطار مراجعة 12 نصا تشريعيا بالتعاون مع وزارتي التجارة والصناعة خلال السنتين الفارطتين بخصوص المواد الغذائية التي تشكل ضررا على الصحة والمتعلقة بتركيز الملح والسكر والمواد الدسم.