خطط طوارئ بخصوص الملكة وعائلتها بسبب “بريكست”

قالت صحيفتان، الأحد، إن مسؤولين بريطانيين أعادوا إحياء خطط طوارئ الحرب الباردة لنقل العائلة المالكة في حالة وقوع حالات شغب في لندن إذا عانت بريطانيا من اضطرابات لدى خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست) الشهر القادم.

وقالت صحيفة صنداي تايمز نقلاً عن مصدر لم تسمه من الحكومة يتناول قضايا إدارية حساسة: “خطط الطوارئ هذه موجودة منذ الحرب الباردة لكن ستستخدم الآن لأغراض أخرى في حالة وقوع اضطراب مدني في أعقاب عدم التوصل لاتفاق بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي”.

كما قالت صحيفة ذا ميل أون صنداي، إنها علمت بخطط نقل العائلة المالكة بمن فيهم الملكة إليزابيث إلى مواقع آمنة بعيداً عن لندن.

وتكافح الحكومة البريطانية للحصول على دعم برلماني بشأن اتفاق انتقالي للخروج من الاتحاد الأوروبي مع بروكسل قبل موعد الخروج المقرر في 29 مارس المقبل وتعد الحكومة والشركات خطط طوارئ احتياطية “لعدم التوصل لصفقة” للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وحذرت جماعات عمل من اضطرابات واسعة النطاق إذا ما كانت هناك تأخيرات مطولة لواردات الاتحاد الأوروبي بسبب إجراءات الفحص الجمركية الجديدة واحتمال حدوث حالات نقص في الغذاء والدواء.

وألقت الملكة (92 عاماً) كلمتها السنوية الشهر الماضي أمام جماعة نسائية محلية تم تفسيرها على نطاق واسع في بريطانيا بأنها تطلب من السياسيين التوصل إلى اتفاق بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال جاكوب ريس-موج وهو مشرع من المحافظين وأحد داعمي الخروج من الاتحاد الأوروبي لذا ميل أون صنداي، إنه يعتقد أن الخطط أوضحت فزعاً غير ضروري للمسؤولين حول عدم التوصل لاتفاق بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي إذ أن أفراداً كباراً في العائلة المالكة مكثوا في لندن خلال القصف في الحرب العالمية الثانية.

لكن صنداي تايمز قالت، إن ضابط الشرطة الذي كان مكلفاً في السابق بحماية العائلة المالكة داي ديفيز توقع أن تنتقل الملكة إليزابيث من لندن إذا حدث اضطراب.

ونقلت الصحيفة عن ديفيز قوله: “إذا كانت هناك مشاكل في لندن، فمن الواضح أنه سيجري نقل العائلة المالكة بعيداً عن هذه الأماكن الرئيسية”.

The Queen to be evacuated in case of Brexit unrest - media https://t.co/R2fdRLUPUQ pic.twitter.com/KtNkKY7Qab