أستراليا تغرق في فيضانات غير مسبوقة منذ قرن

حولت فيضانات غير مسبوقة منذ قرن، الشوارع الأسترالية إلى أنهار، وأجبرت الآلاف من الأشخاص على مغادرة منازلهم.

وحسب مصادر إعلامية محلية، اليوم الأحد، حذرت مصالح الأرصاد الجوية من هطول المزيد من الأمطار، خلال الأيام المقبلة.

وأدت هذه الفيضانات إلى غلق الطرقات، وانقطاع الكهرباء عن آلاف السكان في مدينة تاونسفيل، في ولاية كوينزلاند.

وقال مدير مكتب الأرصاد الجوية لولاية كوينزلاند، بروس غان، أنه من المتوقع أن تهب أعاصير ورياح مدمرة في الأيام المقبلة.

ودعت بدورها رئيسة وزراء ولاية كوينزلاند، أنستازيا بالازوك، السكان إلى توخي الحذر، وأكدت أن هذه التقلبات الجوية، تحصل كل مائة عام.

وحسب متحدث من مكتب الأرصاد، فإن هطول الأمطار الغزيرة قد يستمر حتى الخميس المقبل.