مدرب لوهافر يفتح النار على الحكم ويدافع عن فرحات

تحدث أوزوالد تانشوت مدرب نادي لوهافر عن طرد اللاعب الجزائري زين الدين فرحات في المباراة الأخيرة أمام بريست في دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

وقال أوزوالد تانشوت، في تصريح صحفي: "الجميع يعلم أن الحكم أخطأ وهذا جزء من اللعبة، لكني أعتقد بأنه انخدع بسقوط اللاعب يوهان كورت".

وأضاف "لقد رأيت اللقطة ببطئ عدة مرات ولا أعرف ما إذا كان هناك خطأ، لكني آمل أن تقوم اللجنة بتصحيح الخطأ لأننا عوقبنا بشدة في تلك الليلة وأتمنى أن لا نتلقى خبرا غير سار يتعلق بعقوبة اللاعب".