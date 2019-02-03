المغرب : وزير سابق لساركوزي في مهمة مكافحة تهريب الوقود الجزائري

تم تعيين اريك بيسون، الوزير السابق للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، على رأس فرع لشركة السويسرية Sicpaفي المغرب، وهي شركة متخصصة في البحث عن الحلول والتتبع والأمن في مجالات الكحول، الوقود، التبغ وتزوير العملة.

ويطمح الوزير السابق، والمولود في مراكش، لوضع حد لحركة تهريب الوقود الجزائري الذي يغرق المغرب، حيث اقترح على النظام المغربي نظام تتبع خاص بالبنزين، حسب ما أورده الموقع الالكتروني المغربي Le Desk .

ويبلغ سعر البنزين في المغرب 1.07 دولار للتر، بينما يبلغ سعره في الجزائر 0.33 دولار للتر، حيث يشجع هذا الفارق الكبير في الأسعار بين البلدين حركة تهريب الوقود الجزائري إلى المغرب، حيث تسير نحو 660 ألف سيارة مغربية بالبنزين الممنوع، حسب ذات المصدر.

وعملت الشركة السويسرية في العديد من الدول على غرار ألبانيا والموزمبيق وتنزانيا واليابان، وأوغندا، حيث تمكنت في هذا البلد الأخير من إيجاد حلول خفضت نسبة تهريب البنزين من 29 إلى 1 بالمئة.