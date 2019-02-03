الحظيرة الوطنية للسكن.. بالأرقام

بلغ عدد السكنات الموزعة منذ الفاتح جانفي 2018 وحتى تاريخ 31 ديسمبر الماضي، 65191 وحدة سكنية، فيما بلغ عدد السكنات في انتظار الاستلام حتى تاريخ 31 ديسمبر 2017، 389 ألف وحدة منها أزيد من 210 ألف مُبلغة للولاة الجمهورية، و87 ألفا غير مُبلغة.

وتشير إحصائيات، استقتها “الشروق” من مصادر متطابقة، تخص الحظيرة الوطنية للسكن، أن إجمالي الحظيرة المُسيرة من قبل دواوين الترقية والتسيير العقاري ” OPGI”، مقدرة بمليون و46 ألف وحدة، منها 990 ألف سكنات، و56 ألفا محلات.

وبخصوص عملية التنازل عن السكنات العمومية التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري، فيبلغ عددها 720 ألف، منها 672 ألف سكن، و47 ألف محل، لكن 185 ألف وحدة فقط تم التنازل عنها، وبقيت 486 ألف وحدة غير متنازل عنه، وقُدرت المبالغ التي دخلت الخزينة العمومية جراء عمليات التنازل 5449 مليار سنتيم، منها 2880 مليار سنتيم دفعت فوريا، و2569 مليار بالتقسيط.

ونبّه مصدر “الشروق”، أنه نظرا لأهمية عملية التنازل عن السكنات العمومية، لفائدة شاغليها، لاسيما في مجال التوازنات المالية الداخلية للبلاد، فقد اتخذت الوزارة الوصية عدة إجراءات في هذا الشأن، ومن ذلك تم تمديد آجال عملية التنازل حتى تاريخ 31 ديسمبر الماضي، كما قامت المصالح المختصة بإحصاء كامل لشاغلي السكنات بصفة غير شرعية، وتبين أن 123 ألف سكن وضعيته غير شرعية.