هكذا سيتم إستبدال الأوراق النقدية القديمة

قال محمد بن بهان، أن الأوراق النقدية من فئتي 500 و1000 دينار ستكون متوفرة عبر كافة وكالات بنك الجزائر في النصف الثاني من فيفري.

مشيرا خلال ندوة صحافية، أن فروع بنك الجزائر ستتكفل باستلام الأوراق النقدية القديمة على مستوى كل ولايات الوطن.

مضيفا أنه بإمكان المواطنين التقرب من شابيك بنك الجزائر للحصول على الأوراق الجديدة للإستبدال عبر كافة مقرات بنك الجزائر.

مشيرا إلى أن وكالات وفروع بنك الجزائر تنتكفل بإيصال الاوراق النقدية والمعدنية الى المواطنين عن طريق بريد الجزائر والخزينة العمومية.