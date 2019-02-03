أبرز الطرق المقطوعة بسبب تراكم الثلوج

تسبب تراكم الثلوج المتساقطة ليلة السبت الى الأحد 3 فيفري، في قطع العديد من الطرقات، في وقت نصحت مصالح الدرك الوطني مستعملي الطريق بتوخي الحيطة والحذر.

حسب ذات المصالح فإن من بين الطرق المقطوعة الطريق الولائي رقم 09 الرابط بين ولايتي تيزي وزو و بجاية على مستوى قرية مزقن بلدية إيلولة أومالو، والطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي تيزي وزو و بجاية على مستوى منطقة فج شلاطة بلدية إليلتن.

والطريق الوطني رقم 62الرابط بين بلديتي الدشمية وبلدية سور الغزلان ولاية البويرة، والطريق الوطني رقم 22 الرابط بين مدينة تلمسان و مدينة تيرني مغلق بسبب الثلوج، إضافة الى الطريق الوطني رقم 30 عند مفترق الطرق تيزي نكويلال بلدية الصحاريج ولاية البويرة، والطريق الوطني رقم 33 أ بمنطقة شالي دو كاف بلدية الاسنام.

وكانت نشرية لمصالح الأرصاد الجوية، حذرت من تساقط للثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 800 متر، على كل من ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، شمال البيض، تيارت، شمال الاغواط، تيسمسيلت، وعين الدفلى، المدية، البليدة، البويرة، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سطيف، برج بوعريريج، باتنة وخنشلة.