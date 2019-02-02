هذه هي أسعار العمرة لشهر مارس بالتفصيل

وصلت أسعار العمرة لشهر مارس المقبل، إلى 22 مليون سنتيم دون احتساب الإطعام الذي يستلزم 35 ألف دينار إضافية.

وكشفت وكالات سياحية، عرضت أسعارها لشهر مارس المقبل الموافق لشهر رجب في العام الهجري، عن باقاتها للمعتمرين قبيل شهر رمضان.

وإختلفت أسعار العمرة التي تم نشرها على الصفحة الرسمية لمنتدى الوكالات السياحية على الفايسبوك، من فندق لآخر ومن غرفة لأخرى.

أين يصل سعر العمرة بالغرفة الرباعية على مستوى فندق يبعد عن الحرم بـ200 متر، 15 مليون سنتيم، و18 مليون الثنائية.

في حين حدّدت الوكالات السياحية سعر 15 مليون و300 ألف سنتيم، للغرفة الرباعية بفندق يبعد 350 متر عن الحرم.

و18 مليون و300 ألف للغرفة الثنائية،

كما بلغ سعر العمرة 13 مليون للغرفة الرباعية بفندق يبعد عن الحرم 900 متر.

وأما بالغرفة الثنائية فحدد أصحاب الوكالات السياحية سعرها بـ15 مليون سنتيم على مستوى ذات الفندق.