تجدد مسيرات السترات الصفر في فرنسا

نظم آلاف من محتجي السترات الصفر مسيرات عبر باريس ومدن فرنسية أخرى، اليوم السبت، في نهاية الأسبوع الثانية عشرة التي تشهد مظاهرات مناهضة للحكومة على الرغم من أن نتائج استطلاعات الرأي تشير إلى تعافي شعبية الرئيس إيمانويل ماكرون.

وحذرت الحكومة الفرنسية، أمس الجمعة، من أن الشرطة لن تتردد في استخدام بنادق الطلقات المطاطية السريعة حال جنوح المتظاهرين للعنف بعد أن حصلت على تفويض بذلك من أرفع محكمة إدارية في البلاد.

وكرم المتظاهرون، اليوم السبت، من أصيبوا على مدى الأشهر الماضية خلال الاحتجاجات وأدانوا استخدام نوع من البنادق غير الفتاكة الذي يطلق وابلا من الطلقات المطاطية للسيطرة على أعمال الشغب إذ أنه نوع محظور في أغلب أوروبا.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن نحو ألف من أفراد الشرطة أصيبوا إضافة لنحو 1700 محتج منذ بداية المظاهرات، وذلك بحسب وكالة "رويترز". وقال وزير الداخلية، كريستوف كاستانير، "صحيح أن تلك الأسلحة متوسطة القوة يمكنها أن تتسبب في إصابات لكن في مواجهة مثيري الشغب تحتاج الشرطة للدفاع عن نفسها ضد من يهاجمون أفرادها". وحمل المتظاهرون أعلام فرنسا ولافتات تنتقد ماكرون لانفصاله عن الناس أو تدعو لإجراء استفتاءات بناء على مقترحات من المواطنين.

وتصدر متظاهرون أصيبوا خلال احتجاجات الأسابيع السابقة مسيرات، اليوم السبت، وارتدى بعضهم عصابات على أعينهم رسمت عليها علامات تصويب. وفي فالانس جنوب فرنسا، قال رئيس البلدية إن إجراءات اتخذت استعدادا لخروج نحو عشرة آلاف متظاهر. وتخشى السلطات من أن نحو 10% من هذا العدد يمكن أن يكونوا من مثيري أعمال العنف. وقالت وزارة الداخلية إنها حشدت 80 ألفا من قوات الأمن بما يشمل خمسة آلاف في العاصمة باريس.