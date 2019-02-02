بالفيديو..السعودية تغير موقفها من القضية الصحراوية بعد برودة العلاقات مع المغرب

غيرت السعودية من موقفها اتجاه القضية الصحراوية بشكل لافت، فبعد أن كانت من أبرز المؤييدين للطرح المغربي الاحتلالي للأراضي الصحراوية، اعتبر تقرير لقناة العربية المملوكة للسعودية لأول مرة بالشعب الصحراوي، وبحقه في تقرير مصريه واعتراف الدول بالجمهورية الصحراوية.

وجاء التقرير بعد أيام قليلة من إجراء قناة “الجزيرة” حوارا مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، كشف فيه رفض الرباط استقبال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وحرص التقرير على إبراز وجهة نظر البوليساريو، مشيرا الى اعتراف الكثير من الدول بـ”الجمهورية العربية الديمقراطية الصحراوية”.

وتعد السعودية من المؤيدين تاريخيا لمغربية الصحراء، وساهمت في تمويل الحرب، وفي المقابل كان المغرب يقدم لها مساعدات عسكرية وينسق معها الكثير من المواقف السياسية عربيا وإسلاميا ودوليا، بحسب موقع القدس العربي.

وتتجه العلاقات بين المغرب والسعودية الى البرودة والتوتر، بعد أن قرر المغرب الانسحاب من حرب اليمن، وتحفظه على استقبال بن سلمان، ويضاف الى هذا عدم تضامن المغرب مع السعودية في الحملة التي تتعرض لها بسبب جريمة اغتيال الصحافي جمال خاشقجي.