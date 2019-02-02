العثور على جثة المصور كريم بن حليمة

يجري الطبيب الشرعي للمركز الاستشفائي الجامعي الدكتور بن زرجب بوهران في هذه الأثناء تحاليل الحمض النووي للجثة التي يُشتبه بأنها للمصور- الصحفي عبد الكريم بن حليمة الذي اختفى منذ 20 جانفي الماضي، بعد سقوطه من شاطيء صخري بمرسى الكبير، حسب تأكيد مصدر من الحماية المدنية. وأكد نفس المصدر بأن احد أصدقاء الفقيد تعرف على الجثة من خلال الملابس التي كان يرتديها أخر مرة، فيما تعذر على صديق أخر تأكيد الهوية.

للتذكير استغرق إخراج الجثة من منطقة صخرية بكناستيل من طرف أعوان الحماية قرابة ساعتين من الزمن بالنظر لوعورة الموقع، بعد إخطارهم من طرف صيادين عثروا على الجثة على الساعة الرابعة و النصف من زوال اليوم. تجدر الإشارة بأن مكان العثور على الجثة بكناستيل يقع شرق مدينة وهران التي لم تشملها عمليات البحث التي تركزت في شواطيء الكورنيش الغربي أين اختفى المصور.