السفير المصري يعد الجزائريين بتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة

وعد السفير المصري في الجزائر أيمن مشارقة، الجماهير الجزائرية بتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول إلى مصر، لحضور نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2019، وقال مشارقة، في تصريح للصحفيين على هامش زيارته إلى مقر مجموعة “كوندور” المتخصص في الأجهزة الإلكترونية بولاية برج بوعريريج إنه سيعمل على تسهيل إجراءات منح تأشيرات دخول الأراضي المصرية للمشجعين الجزائريين، من أجل مؤازرة المنتخب الوطني الجزائري خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا المقرر إقامتها في الفترة بين 21 جوان و19 جويلية المقبلين، وكشف المتحدث، أن السفارة المصرية استخرجت 41 ألف تأشيرة للسياح الجزائريين العام الماضي، يشار إلى أن الوزير الأول أحمد أويحيى، كان قد استقبل قبل أيام السفير المصري، وبحث معه عدة مواضيع منها سفر المشجعين الجزائريين إلى مصر خلال منافسة كاس أمم افريقيا التي ستحتضنها مصر شهر جوان المقبل.