قروض للممرضين لاقتناء سكنات "عدل" و”ال بي بي”

سيستفيد مستخدمو أسلاك شبه الطبي من قروض بنكية لتمويل سكنات عدل وأل بي بي، فضلا عن اقتناء سيارات من 3 علامات هي سكوادا فولزفاغن وسيات وذلك عن طريق تمويل بنكي من بنك ترست يصل إلى 100 بالمائة وفق صيغة راحتي، حيث يمكن للمنتسبين للجهاز الحصول على سيارات دون تمويل ذاتي، مع إمكانية إشراك احد أفراد العائلة في عملية البيع بالتقسيط، حيث ستدخل هذه الإتفاقية حيز التنفيذ بداية نهاية الشهر الجاري.

وستسمح الاتفاقية المبرمة بين النقابة الوطنية لشبه الطبي وبنك ترست” في 14 جانفي المنقضي لكافة مستخدمي الشبه طبي، الاستفادة من قروض بنكية من أجل تسديد مستحقات سكنات عدل أو اقتناء سيارات تخطيطات العقار والأجهزة الكهرومنزلية بالتقسيط دون فوائد وذلك وفق صيغة إسلامية تمويلية جديدة تحمل اسم راحتي سياراتي فيما يخص قروض السيارات، حيث إن البنك سيتولى تمويل هذه القروض وتكون المساهمة الشخصية ”صفر” من مبلغ التمويل.

وأكد رئيس النقابة الوطنية لأسلاك الشبه طبي، الوناس غاشي، أن الاتفاقية المبرمة ستسمح لمنتسبي القطاع الذين تبلغ أجورهم 3 ملايين سنتيم فما فوق من الحصول على قروض ممولة 100 بالمائة من البنوك.

كما يمكن إشراك أحد أفراد العائلة في عملية الحصول على هذه القروض. اما عن اقتطاع أقساط هذا التمويل فيكون قسطا شهريا يحسب على أساس النسبة الإجمالية أو هامش ربح إجمالي دون دفع أي تكاليف إضافية.

وتشمل القروض البنكية التمويلية سكنات عدل وأل بي بي، فضلا عن اقتناء سيارات من 3 علامات هي سكوادا فولزفاغن وسيات، حيث يمكن اقتناء السيارة الجديدة ذات الصنع بالجزائر عبر تمويل بنكي يخص سيارة إبيزا المقدرة بـ225 مليون سنتيم.

في حين سعر سيارة سكودا فابيا يقدر بأزيد من 199 مليون سنتيم. فيما سيارة بولو بـ 269 مليون سنتيم. للإشارة، أطلق ترست بنك صيغة جديدة تحمل اسم ”راحتي سيارتي”، وهي عبارة عن صيغة تمويلية تسمح باقتناء سيارة صنع الجزائر حسب مبادئ الشريعة، مع تخفيض بنسبة 65 على التأمين شامل جميع المخاطر وتمويل حتى 80 من سعر السيارة مع تسليم فوري.

والسيارات المؤهلة للاستفادة من هذه الصيغة هي المجمعة في الجزائر حسب توفرها.