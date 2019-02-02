اليكم أغرب 10 أرقام قياسية في موسوعة غينيس!



الحقيقة أن هناك نوعاً من الأرقام القياسية المشوقة، وهناك نوع آخر غريب لدرجة أنه سوف يجعلك تعتقد أنك تعيش في عالم غريب لنتعرف على بعضها

نفخ البازلاء

حصل الشاب الألماني أندريه أورتولف على الرقم القياسي كأطول شخص استطاع إزاحة حبة بازلاء لمسافة 7.51 متر عن طريق أنفاسه فقط.

أطول رموش

سجّلت السيدة يو جيانكسيا الرقم القياسي بأطول رموش عينين في العالم.

النفاخ العجيب

صاحب الرقم القياسي في نفخ أكبر كمية من البالونات واسمه هنتر إوين، وقد استغرق ساعة في ذلك العمل المضني.

أطول أغنية في العالم

حصلت فرقة موسيقية أمريكية، على الرقم القياسي لأطول أغنية في العالم حيث استمرت الأغنية حوالي 3 ساعات ودقيقة واحدة و50 ثانية بشكل متواصل .

الكتابة بالأنف

استطاع فيندو كومار تشودري من نيودلهي تسجيل اسمه في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد أن كتب 103 أحرف على جهاز الكومبيوتر بواسطة أنفه في 46.30 ثانية .

أطول أنف

سجل التركي محمد أوزيوررقماً قياسياً في موسوعة غينيس بلقب صاحب أطول أنف بعدما بلغ طول أنفه 8.8 سنتيمتراً، دخل موسوعة غينيس في مارس/آذار عام 2010.

أسرع 5 أمتار على كفوف اليد

حقق هذا الرقم القياسي إحدى الكلاب بعدما قطع مسافة خمسة أمتار على كفوف يديه في 2.39 ثانية، وكان هذا في الولايات المتحدة عام 2014.

أطول مسافة سحب بواسطة حصان في ظل اشتعال النار

تم جر باسم المغامر النمساوي “جوزيف تودتيلنغ” مسافة 499 مترًا. قام بحماية جسمه من النار عبر طبقات من الملابس، وجل تبريد، ورقاقات معدنية

أكبر فم

ألماني بيرند شمديت صاحب أكبر فم في العالم، 47 عامًا، يستطيع فتح فمه بعرض 8 سم. كي يصل لهذا الرقم، وضع قضبان معدنية بين القواطع العلوية والسفلية.

أطول لحية امرأة

الفتاة البريطانية هارنام كور، صاحبة أطول لحية امرأة في العالم.

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