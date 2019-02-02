حملة ضد الشركة العالمية “نايك” بسبب وجود “لفظ الجلالة” على أحد أحذيتها

تواجه شركة نايك ” NIKE” الشهيرة، ظغوطات متزايدة من طرف زبائنها بسبب وجود نوع من الأحذية فيه عبارة على شكل لفظ الجلالة، حيث يطالب الزبائن بسحب المنتج وتغيير العبارة، بحسب روسيا اليوم.

وتم إطلاق حملة على الإنترنت تقول إن المنتج يضم رسما شبيها بلفظ الجلالة في اللغة العربية، وحسب “بلومبرغ”، فإن الحملة التي أطلقها أحد الزبائن ترى أنه من غير المقبول أن تسمح شركة “نايكي” بوضع كلمة شبيهة بكلمة “الله” على حذاء “إير ماكس 270″، في الوقت الذي يعرف فيه الجميع، أن الأحذية يداس عليها على الأرض.

ودعت سايكا نورين، وهي ناشطة في الحملة إلى سحب ما قالت إنها عبارة تجديف مسيئة للذات الإلهية، إضافة إلى سحب كافة المنتجات التي تحمل هذا الرسم في كافة دول العالم.

وأوضحت الشركة أن الكلمة التي أثارت كل هذا الجدل، ليست إلا اختصارا وتجسيدا لعبارة Air Max، أي العلامة التجارية لحذاء “إير ماركس”.

وتمكنت الحملة الرقمية من جمع 16 ألف توقيع حتى الآن، ويقول القائمون عليها إنهم يسعون إلى جمع 25 ألف شخص.