ارتفاع ضحايا “انفلونزا الخنازير” بالمغرب إلى 9 وفيات

كشف وزير الصحة المغربي أنس الدكالي، صباح اليوم السبت، عن ارتفاع عدد الضحايا المصابين بفيروس “انفلونزا الخنازير”.

وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن عدد الوفيات بسبب انفلونزا “أش 1 إن 1”، وصلت إلى 9 حالات.

ووصلت، صباح اليوم السبت، أول دفعة من اللقاح المضاد لانفلونزا الخنازير، في إنتظار وصول باقي الكمية.

وقد سجل فيروس “أش 1 إن 1” انتشارا كبيرا في عدد من مدن المملكة، مما أثار الرعب في وسط الأسر المغربية.

وشرع في توزيع الكمية الأولى من اللقاح، على جميع المستشفيات والمراكز الصحية في المغرب.

وكانت وزارة الصحة المغربية، قد أقرت بانتشار فيروس انفلونزا الخنازير، وأكدت على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تفشي المرض.

وكانت أول ضحية لانفلونزا الخنازير بالمغرب، قد سجلت بمدينة الدار البيضاء، يوم الجمعة الماضي.