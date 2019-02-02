تساقط الثلوج على المرتفعات التي تفوق 800 متر ابتداء من اليوم السبت

أشارت نشرية خاصة لمصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الى تساقط ثلوج على المرتفعات الشمالية من الوطن التي تفوق علوها 800 متر ابتداء من اليوم السبت.

وستخص الثلوج كمرحلة أولى المرتفعات التي تفوق 900 متر بكل من ولاية تلمسان وسيدي بلعباس وسعيدة والبيض وتيارت والأغواط وتيسمسيلت وعين الدفلى ابتداء من اليوم السبت على الساعة ال18 الى غاية الأحد على الساعة ال15،حيث سيقدر سمك الثلوج 15 سنتمتر محليا.

وستخص هذه الثلوج بعدها أيضا المرتفعات التي تفوق 800 متر بولايات المدية والبليدة والبويرة و تيزي وزو وبجاية وجيجل وسطيف وبرج بوعريريج وباتنة وخنشلة من يوم الأحد على الساعة ال03 صباحا الى يوم الاثنين بنفس التوقيت حيث سيبلغ سمك الثلوج 25 سنتمتر محليا حسب ذات المصدر.