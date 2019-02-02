للسبت الثاني عشر.. السترات الصفراء يواصلون الاحتجاج بفرنسا

خرج محتجو السترات الصفراء، اليوم، للسبت الثاني عشر على التوالي، للتنديد ضد عنف الشرطة، بفرنسا.

خصوصا مع صدور قرار من مجلس الدولة الفرنسية، يسمح بمواصلة استخدام قاذف الكرات الدفاعية، في ردع التظاهرات.

لذلك تجمع اليوم، بضع مئات من المحتجين في باريس، وراء لافتة كتب عليها “لا للقنابل اليدوية والكرات الوامضة”، حاملين صورا للجرحى.

وقام المحتجون بوضع ضمادات للعين، وتلطيخ ستراتهم الصفراء بالأحمر، في إشارة إلى الدم.

وذلك لأجل إدانة استخدام العنف من طرف عناصر الشرطة، كقاذف الكرات الدفاعية، والرصاص غير القاتل، والذي استخدم أكثر من 9200 مرة.

وكان 20 شخصا قد أصيبوا بجروح خطيرة في العين منذ 17 نوفمبر، وتجري إدارة الشرطة 116 تحقيقا بهذا الشأن.

منهم أحد قادة التظاهرات، والذي يدعى “جيروم رودريغ”، وكان قد أصيب بجروح خطيرة في العين، بكرة وامضة، الأسبوع الماضي.

كما أحصت السلطات أكثر من 1900 جريح من المتظاهرين، وأكثر من 1200 من أفراد قوات الأمن.

وفي رد على الموضوع، اعترف وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، بأن هذا السلاح يمكن أن يجرح، ووعد بمعاقبة التجاوزات.