أويحيى: “90 بالمائة من الحراقة الجزائريين يشتغلون في جني الطماطم والبرتقال”

قال الوزير الأول، الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي، أحمد أويحيى، إن الجهات التي تُشجع الشباب الجزائري على الهجرة سرًا عبر البحر الأبيض المتوسط (الحرقة)، تسعى إلى محاولة إضعاف أو إحراج النظام السياسي وفقَ إعتقادها.

وتساءل أويحيى في ندوة صحفية نشطها اليوم السبت 2 فيفري، عن الصلة بين الأوضاع التي تشهدها البلاد ورغبة الشباب في الهجرة بطريقة غير شرعية؟ مضيفًا في السياق “أنا أطرح السؤال. ألم يجد هؤلاء العمل في الجزائر، ماذا سيجدُ أولئك الأشخاص الذين وصلوا إلى الضفة الأخرى أحياء وإستطاعوا تجاوزا شبابيك الشرطة الإسبانية والإيطالية” ليُجيب” 90 بالمائة من حالات الشباب الحراق يجنون البرتقال والطماطم في البلدان التي توجهوا إليها”.

وحرص الوزير الأول، الـتأكيد على أن المشكل لا يكمن في تفشي البطالة كما يروج البعض، مشددًا “يمكن لوسائل الإعلام التوجه إلى ولايات الوطن. عدة قطاعات في الجزائر تجدُ صعوبة في الحصول على اليد العاملة ليس في الفلاحة وإنما حتى في المصانع أيضًا”.

ورفض أويحيى الأطروحات القائلة إن تفشي ظاهرة الهجرة غير الشرعية تُعتبر حكرًا على الجزائر فقط، منبهًا إلى أن “بلد كبير كفرنسا يشهدُ استنزافًا في شبابه والذين هم من الطليعة المثقفة، بقرابة 300 ألف شخص سنويًا”.

بالإضافة إلى ذلك، لم يستبعد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، وجود “المساهمات الاجرامية التي أدت إلى ارتفاع نسبة الهجرة غير الشرعية، من خلال الترويج للظاهرة عبر فضاءات إلكترونية، بنيّة “إضرار النظام وإحراجه”.

من جهته، كشف أويحيى، عن “تواطئ” إحدى متعاملي الهاتف النقال في تشجيع الهجرة غير الشرعية، قائلًا “أحد المتعاملين أصدر شريحة تحمل تسمية” الهربة”، وهذا ما يدل على أن هناك إستغباء ومتاجرة ووجود مناورة سياسية دنيئة بروح الشباب” مشددًا “هذا مؤسف وتحاول الدولة مقاومة ذلك بإجراءات قانونية مع العمل على خلق فرص عمل وفضاء للأمل”، يردف الوزير الأول.