اعادة بعث مشروع قطار تونس المغرب عبر الجزائر

أعلنت الأمانة العامة لإتحاد المغرب العربي عن إنطلاق العرض الخاص بتأهيل وتحديث بعض مقاطع الخط السككي المغاربي.

حيث سيتم تعيين مستشار أو ممثل شركة مكلف بإنجاز الدعاية والترويج للدراسة الخاصة بتأهيل وتحديث بعض مقاطع الخط السككي المغاربي.

وقالت الامانة العامة للاتحاد انه يمكن سحب طلب العروض من مقر الأمانة العامة لإتحاد المغرب العربي بمقرها بالرباط في المغرب.

أو تحميله من البوابة الرسمية للأمانة العامة لإتحاد المغرب العربي من العنوان التالي: hpp:// www.maghrebarabe.org

وقالت ان ملفات المرشحينتودع بمقر الأمانة العامة قبل الساعة 12 ظهرا من يوم 15من الشهر الجاري.

أو يتم إرسالها عن طريق البريد السريع ويأخذ بعين الإعتبار تاريخ الختم من قبل مصلحة البريد.